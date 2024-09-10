故宮館辦學生免費入場日  派8000張門票 (22:52)

學生免費入場日的四個指定日子為今年9月21日（星期六）、9月22日（星期日）、10月12日（星期六）及10月13日（星期日），每日提供最多2,000張贊助門票。成功登記的本港全日制中、小學生可於指定日子憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽（展廳1–7）及特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」（展廳9）。

免費門票將於9月11日（周三）中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline開放作登記，先到先得、額滿即止。每次登記最多2張門票。成功登記者於學生免費入場日入場時，須出示有效香港全日制中、小學學生證明文件。每票僅限入場一次。

故宮館內有不同展覽，其中展廳9展出的「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特別展覽，將於10月14日結束。此展覽是西九文化區慶祝中法建交60周年而推出的四個重要展覽之一，亦是這所著名巴黎博物館最全面的法國歷史服飾收藏於亞洲首次亮相。故宮館指展覽進入倒數階段，訪客可把握機會欣賞近400件十八世紀末至二十世紀初華麗精美的法國服裝、珠寶與配飾。這批珍貴文物將於展覽結束後送返法國。