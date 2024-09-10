明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

721白衣人案｜男商人被控暴動續審　警稱透過片段認出被告 (17:41)

2019年7．21元朗襲擊，被指是白衣人的男商人涉向黑衣人擲地盤燈及木棍，他否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪，今（10日）在西九龍法院（暫代區院）續審。控方傳召從片段及相片認出被告的警員作供，法官於庭上觀看片段提到，涉事男子曾手持長棍，他「耳仔都幾大、眉都幾粗」。控方證人完成作供，明預料傳召辯方證人作供。

被告為鄧嘉民（45歲）。控方讀出經修改的開案陳辭指，於2019年7月22日凌晨時分，在英龍圍外近朗和路及港鐵元朗站一帶，有多數身穿白衣的20人持木棍及藤條聚集，在場亦有以穿黑衣為主的40人。約零時05分，雙方爆發激烈衝突。

有片段拍攝到被告用地盤燈擲向黑衣人，他連同白衣人追上黑衣人到元朗站J出口。被告執起木棍向黑衣人投擲後，手持藤條與白衣人站在一起。當時白衣人在大堂襲擊約30名黑衣人，被告和白衣人於接近零時16分離開。

警員19264查看閉路電視和公開片段達150小時，認出被告步出英龍圍及加入白衣人一方，被告案發時沒戴口罩，他穿上印有「Levi's」標誌的T裇、黑色長褲，以及揹着附「VLTN」字樣的黑色斜孭袋。

開案陳辭提及，獲法庭頒布匿名令的救護員、證人A目睹一名男子遭一群白衣男子包圍，白衣人阻止A協助該男子。而任職律師的匿名證人B看見白衣人持武器叫囂及走向元朗站，B於站內見過有警員帶人接受治理時被市民指罵，警員在群眾壓力下離去。

警員19264洪景偉（音譯）供稱他駐守新界北重案組，於今年3至8月在涉案片段圈出被告。辯方不爭議多條片段和相片內男子均屬同一人，暫委法官陳慧敏留意到該男子X的頭髮右邊分界，他有粗眉及較大耳垂。辯方盤問洪稱，被告家中沒搜出有關T裇及斜孭袋，洪稱不能確定，因為他無份搜屋及拘捕。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 721事件

上 / 下一篇新聞