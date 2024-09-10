落馬洲港深創新及科技園地盤塌吊臂　五名工人受傷 (21:50)

警方初步調查，涉事地盤位於落馬洲河套區，在落馬洲路近下灣村。據調查，當時5名18歲至51歲男工人於地盤天台工作，當時一輛吊臂車運送一塊重約兩噸的石屎，其間吊臂懷疑突然折斷，而折斷的部分由約20米高墮下至天台，5名事主躲避間受傷。有工友報警，指同事懷疑被掉下的硬物擊中。據悉該棟興建中的建築物有4層高。

警方及消防到場將傷者送往北區醫院及沙田威爾斯親王醫院。4名送往北區醫院的傷者傷勢較輕微，主要手腳擦傷、腰背傷及背痛，他們分別51歲姓吳、41歲姓何、18歲姓簡及25歲姓何；至於送往沙田威爾斯親王醫院的42歲姓朱工人則盆骨骨折。5人送院時均清醒。

創新科技及工業局發言人回覆，指是項工程由港深創新及科技園公司（創科園公司）負責。政府一直十分重視工業安全，已於意外發生後即時要求創科園公司立即作適當跟進。

港深創新及科技園公司回覆指，事發位置正在進行一幢五層高建築物的上蓋工程，受傷工人分別為地盤管工及雜項工人，根據承建商提供的資料，5人全部清醒送院，4位自行步上救護車，全部沒有生命危險，正在醫院接受觀察和治理。該公司指，會與承建商了解事件，跟進受影響工人的情況，並已與有關單位展開調查，將全力配合相關部門的工作。