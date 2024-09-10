落馬洲港深創新及科技園地盤塌吊臂　五名工人受傷 (21:50)

【22:50更新】下午3時許，消防接報指落馬洲港深創新及科技園地盤有多名工人被重型物件壓着，其中一人墮下半米深坑。警方及救援人員到場發現一座吊臂折斷塌下地盤頂層平台，事件中共有5名工人受傷，全部清醒，分別由多輛救護車送往北區醫院及沙田威爾斯親王醫院。案件列作工業意外——有人意外受傷。勞工處表示已知悉事件並展開調查。
警方初步調查，涉事地盤位於落馬洲河套區，在落馬洲路近下灣村。據調查，當時5名18歲至51歲男工人於地盤天台工作，當時一輛吊臂車運送一塊重約兩噸的石屎，其間吊臂懷疑突然折斷，而折斷的部分由約20米高墮下至天台，5名事主躲避間受傷。有工友報警，指同事懷疑被掉下的硬物擊中。據悉該棟興建中的建築物有4層高。
警方及消防到場將傷者送往北區醫院及沙田威爾斯親王醫院。4名送往北區醫院的傷者傷勢較輕微，主要手腳擦傷、腰背傷及背痛，他們分別51歲姓吳、41歲姓何、18歲姓簡及25歲姓何；至於送往沙田威爾斯親王醫院的42歲姓朱工人則盆骨骨折。5人送院時均清醒。
創新科技及工業局發言人回覆，指是項工程由港深創新及科技園公司（創科園公司）負責。政府一直十分重視工業安全，已於意外發生後即時要求創科園公司立即作適當跟進。
港深創新及科技園公司回覆指，事發位置正在進行一幢五層高建築物的上蓋工程，受傷工人分別為地盤管工及雜項工人，根據承建商提供的資料，5人全部清醒送院，4位自行步上救護車，全部沒有生命危險，正在醫院接受觀察和治理。該公司指，會與承建商了解事件，跟進受影響工人的情況，並已與有關單位展開調查，將全力配合相關部門的工作。
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