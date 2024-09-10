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兩男子涉東南亞「賣豬仔」騙局及洗黑錢　待確認案情細節再審 (17:09)

前年有港人疑墮入求職騙局，遭「賣豬仔」禁錮在東南亞國家。警方分兩案起訴兩名涉案男子，控以串謀詐騙罪，二人原定今（10日）在區域法院答辯，惟案情細節仍有待確認，其中一男另承認洗黑錢罪，法官要求控方提供罪行過往造成的損失的數據，辯方保留求情陳辭。兩案一併押後至10月23日再訊，被告須還押。

被告為無業馬智豪（31歲）及學生張敏懷（24歲）。二人被控於2021年某日至2022年8月某日期間在香港，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀詐騙某些會被誘使前往外地工作的人士，即不誠實地向該等人士虛假地表示有真正的就業及/或商業機會產生可觀的經濟報酬，從而誘使該等人士前往其他國家。

另案中馬智豪承認一項洗黑錢罪，涉案日期為2020年11月25日至2021年6月4日，涉及港幣約698萬元。案情指，3名市民於2021年1月尾至2月初留意到有Facebook帖文出售遊戲帳戶、迪士尼系列鎖匙扣和毛公仔及模型，3人分別轉帳1344元至2820元至一個中國銀行銀行戶口，但未有收到貨品，遂報警處理。

調查發現戶口於2011年9月開立，2021年6月結束，被告為帳戶唯一擁有人。在案發期間，帳戶有逾2.1萬次入帳紀錄，金額由10元至2.7萬元不等，總額共約698萬元，隨後全部款項被提取。被告2022年6月被捕，他警誡下保持緘默。被告過往曾中風，法庭會在他候訊期間索取醫療報告。

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