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男子認強姦11歲親女自言「禽獸不如」　官強調從嚴量刑 (17:07)

一名35歲父親疫情時待業，在家中強姦11歲親女，女兒將事件告知同學，終揭發事件。父親今（10日）於高等法院承認3項強姦罪，還押至本月23日判刑。辯方冀法官輕判，法官表示「我的司法生涯以來，從無判強姦犯入獄五年以下」，強調近年強姦案亦從嚴量刑。

被告化名L.K.H.（案發時35歲）曾任職運輸工人，案發時無業。辯方求情指，被告是事主X的生父，沒有與X的生母結婚；辯方承認本案涉違反誠信，指被告犯案時沒有拍照和拍片，不涉加刑因素。法官陳慶偉表示，近年強姦案從嚴量刑，著雙方研究案例。

案情指，X案發時11歲，與被告、生母Y和胞弟居於沙田。首項強姦罪發生於2021年3月，被告和X一起在廚房晾衣，被告僅穿短褲，無穿內褲。X突然扯下被告的褲子﹐導致其下體外露。被告走入睡房，隔著衣服摸X胸部，將陰莖插入X的下體，其間無用安全套。被告覺得X不愉快，向X道歉。

一個月後，X在睡房玩手機，被告摸X胸部、大腿和私處一至兩分鐘。被告脫去X的褲子，X大叫惟不獲理會。被告將陰莖插入X的下體，用紙巾擦身上精液。及後兩人在睡房玩手機，被告打X臀部，再將陰莖插入X下體。X感覺疼痛，跑入洗手間哭泣。

同年5月，X向同學透露遭強迫性交，輾轉報警處理。生母Y和被告當面對質，將被告趕出單位。被告警誡下表示無面目見X，後悔對X作出「傷天害理、禽獸不如」的事。

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