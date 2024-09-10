男子認強姦11歲親女自言「禽獸不如」　官強調從嚴量刑 (17:07)

被告化名L.K.H.（案發時35歲）曾任職運輸工人，案發時無業。辯方求情指，被告是事主X的生父，沒有與X的生母結婚；辯方承認本案涉違反誠信，指被告犯案時沒有拍照和拍片，不涉加刑因素。法官陳慶偉表示，近年強姦案從嚴量刑，著雙方研究案例。

案情指，X案發時11歲，與被告、生母Y和胞弟居於沙田。首項強姦罪發生於2021年3月，被告和X一起在廚房晾衣，被告僅穿短褲，無穿內褲。X突然扯下被告的褲子﹐導致其下體外露。被告走入睡房，隔著衣服摸X胸部，將陰莖插入X的下體，其間無用安全套。被告覺得X不愉快，向X道歉。

一個月後，X在睡房玩手機，被告摸X胸部、大腿和私處一至兩分鐘。被告脫去X的褲子，X大叫惟不獲理會。被告將陰莖插入X的下體，用紙巾擦身上精液。及後兩人在睡房玩手機，被告打X臀部，再將陰莖插入X下體。X感覺疼痛，跑入洗手間哭泣。

同年5月，X向同學透露遭強迫性交，輾轉報警處理。生母Y和被告當面對質，將被告趕出單位。被告警誡下表示無面目見X，後悔對X作出「傷天害理、禽獸不如」的事。