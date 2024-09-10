巴黎殘奧代表團返港　陳浩源冀市民關注未得獎運動員　陳睿琳望下屆奪金 (11:19)

巴黎殘奧香港代表團返港。在開幕禮及閉幕禮均擔任持旗手、羽毛球男子WH2級單打銀牌得主陳浩源表示對成績感滿意，又提及日後不會再出戰國際賽，希望市民記得他曾為香港取得不錯的成績。他指羽毛球由上屆起才成為殘奧項目，在項目仍屬非主流、未成殘奧項目時資源不足下，有賴市民及親友支持才可繼續訓練，亦希望市民在未來賽事，包括兩年後的名古屋亞運及四年後洛杉磯殘奧，都能繼續關注今次未獲獎牌的運動員。至於未來打算，他稱不打算當教練，「因未有第二個輪椅運動員」，但計劃成立學院，透過自己的故事及技能幫助肢體殘障或SEN學生走出社會。
女子100米蝶泳S14級銀牌得主陳睿琳指，對出戰奧運並取得第一面奧運游泳項目獎牌感榮幸，指獎牌是屬於身邊幫助過自己的人，又表示希望下屆殘奧可奪金。年僅14歲的女子100米蛙泳SB6級銅牌得主吳卓恩對於在主項破了最佳個人時間及取得銅牌感開心，亦沒料到可破蘇樺偉紀錄成為最年輕獎牌運動員，並感謝家人及教練扶持。
女子劍擊六屆元老余翠怡指雖劍擊隊未獲獎牌但仍有得著，例如知道日後訓練重點。今次團隊的4名劍手有老將亦有首次出戰的新人，她希望未來隊伍可爭取更多出線名額，亦望市民繼續支持殘疾運動員，包括明年在港舉辦的全運會及殘特奧會賽事。