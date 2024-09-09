馬會2024香港國際慈善論壇舉行 李家超：體現香港積極貢獻公益慈善事業決心 (19:14)

行政長官李家超在論壇上發表錄影致辭表示，論壇由多年以來領導慈善業界的香港賽馬會和其慈善信託基金隆重呈獻；體現香港積極貢獻公益慈善事業的決心。他續說特區政府已發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，明確指出致力推動香港成為國際慈善中心。政府願景是為慈善業界提供管理財富的工具，同時協助他們將資源投放到富有影響力的社會項目中，當局決心推動香港成為矢志改善社會的環球家族辦公室落戶的首選。

一連兩日的論壇，雲集來自世界各地的知名慈善家、業界領袖、政策執行者、非政府組織和專家互相交流，分享真知灼見，探索如何將慈善力量轉化為實在和可持續的影響。今年論壇的主題為「行公益 結碩果」，通過多場主題演講、座談演講和專題討論，匯聚來自世界各地約100位知名演講者、以及2,000多位來自40個國家及地區的代表，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表。

三大學與中國疾控中心簽合作備忘錄 加強大灣區監察和應對傳染病能力

論壇上，香港衞生署、馬會和公益慈善研究院一同見證中國疾病預防控制中心與三家本地大學簽署合作諒解備忘錄，以加強大灣區監察和應對傳染病的能力。該三家大學的學院或組織包括香港大學的香港賽馬會環球衞生研究院、香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院和香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院。合作諒解備忘錄屬「一體化健康」的措施，也是馬會透過成立上述大學學院或組織以作長期支持的措施。

今屆論壇由馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦。公益慈善研究院由馬會和其慈善信託基金在去年9月在第三屆香港國際慈善論壇開幕典禮上宣佈成立。

利子厚：釋放亞洲區慈善事業潛力對有效應對區內社會和環境挑戰至關重要

論壇開幕典禮由政務司長陳國基、馬會主席利子厚和馬會行政總裁應家柏主禮。利子厚在開幕典禮致辭表示，亞洲作為全球最多人口和經濟增長最快速的地區，慈善事業隨著區內財富增長正在急速發展，惟亞洲的慈善事業需要能恰如其分適應區內不同政治、經濟與文化背景的模式和方案，這些都與西方的背景和模式有所差異。他指徹底釋放亞洲區慈善事業的潛力，對有效應對區內社會和環境的挑戰至關重要。

多個基金會亦派代表參加今年的香港國際慈善論壇，當中包括比爾及梅琳達・蓋茨基金會、中國宋慶齡基金會、日本財團、洛克菲勒基金會、陳江和基金會、淡馬錫基金會、騰訊基金會和Wellcome信託基金。

今年與論壇相關的活動為期五日。9月8日先在香港2024/25馬季開鑼日上舉行歡迎午宴，隨後是為期兩天的論壇。公益慈善研究院於9月11日及12日召開「公益慈善基金匯」會議及其他場外活動。香港財富傳承學院亦會於9月12至14日舉行為期三日的高峰會，總結公益慈善周。