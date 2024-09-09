簡約公屋攸壆路項目MiC組件製作完畢 何永賢：最後一批惠州今發運 (18:44)

何永賢在Facebook專頁發帖文，指有關工程也在多方面展示了新質生產力的優勢，包括以Full MiC（全組裝合成建築法）應對地盤挑戰，大大減少了現場施工，相比傳統建造方式可節省50%至60%的工期，現場工人成本是傳統建築的30%。另亦減少建築垃圾產生、降低建造成本，地盤用水用電量為傳統建築的40%，現場生產垃圾也減少逾50%。

此外，她指在箱體全生命周期生產環節建立了程式嚴格的「四檢」驗收機制，結構階段通過智慧化、工業化生產，加強過程品質管控，確保模組製造、安裝、對接精度達到±2mm；裝修環節設置了30個驗收專案及18個檢驗點，按流程逐級逐項驗收，較於現場施工，工廠生產能夠實現更精細化的驗收流程，大幅提升模組建築的品質。

何永賢又說自動化、智慧化設備代替人工作業，在項目運用了大量機械人，大幅提高了製造裝配精度和生產效率。另一項優勢是每一個模組配備了唯一編號和二維碼作為「身分證」，技術人員可通過數位化管理平台，對模組作即時追蹤和可溯源的品質管理。