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簡約公屋攸壆路項目MiC組件製作完畢 何永賢：最後一批惠州今發運 (18:44)

房屋局長何永賢表示，所有簡約公屋元朗攸壆路項目MiC組件製作完畢，今天(9日)最後一批於惠州開始發運。她指項目自去年12月開始動工，內地工廠3月啟動批量生產MiC組件，很高興今看到所有組件製作完畢，本月全部完成發運；又表示攸壆路現場的工程進度一刻都沒鬆懈，每次到地盤都見到這個項目「快高長大」。

何永賢在Facebook專頁發帖文，指有關工程也在多方面展示了新質生產力的優勢，包括以Full MiC（全組裝合成建築法）應對地盤挑戰，大大減少了現場施工，相比傳統建造方式可節省50%至60%的工期，現場工人成本是傳統建築的30%。另亦減少建築垃圾產生、降低建造成本，地盤用水用電量為傳統建築的40%，現場生產垃圾也減少逾50%。

此外，她指在箱體全生命周期生產環節建立了程式嚴格的「四檢」驗收機制，結構階段通過智慧化、工業化生產，加強過程品質管控，確保模組製造、安裝、對接精度達到±2mm；裝修環節設置了30個驗收專案及18個檢驗點，按流程逐級逐項驗收，較於現場施工，工廠生產能夠實現更精細化的驗收流程，大幅提升模組建築的品質。

何永賢又說自動化、智慧化設備代替人工作業，在項目運用了大量機械人，大幅提高了製造裝配精度和生產效率。另一項優勢是每一個模組配備了唯一編號和二維碼作為「身分證」，技術人員可通過數位化管理平台，對模組作即時追蹤和可溯源的品質管理。

相關字詞﹕簡約公屋；何永賢

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