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訛稱計錯糧向3名清潔工「追討」逾3.8萬元薪金　食環署外判商經理還押候判 (17:29)

食環署外判清潔服務承辦商一名前經理涉嫌欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近兩年間交出薪金差額共逾38,000元，早前遭廉政公署落案起訴。被告今日（9日）在觀塘裁判法院承認3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。案件押後至9月20日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。

認罪被告為蔡偉康（50歲）為耀發環境服務有限公司(耀發)前合約經理，案情透露，被告案發時負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。裁判官劉淑嫻下令被告須向涉案3名清潔工人賠償共逾38,000元，即相等於被告在本案所詐騙的金額總和。

本案發生於2020年8月至2022年7月期間，被告在未獲耀發授權下，向3名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該3名清潔工人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，詐騙3人向他歸還部分薪金，金額共逾38,000元。

廉署指，早前就有關工人的薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該3名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告向3人訛稱他們只以日薪420元或450元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從3人騙取的薪金退還給耀發。食環署及耀發在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員錢聲宇代表出庭。

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