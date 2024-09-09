梁愛詩呼籲讓違法青年重投社會　施榮懷冀社會接納更新青年信中央樂見 (17:20)

全國政協常務委員、港區省級政協委員聯誼會永遠名譽會長施榮懷就說，自2014年佔中事件以來，社會於政治上一直分裂，當《港區國安法》實施後，香港穩定下來，但不可當作「無事發生過、唔可以將一啲問題掃落地氈底就當睇唔到」，認為社會復和及修補撕裂很重要。他稱，一個年輕人若犯事，對其家人亦會造成無形的壓力，期望透過幫助犯事的青年，減低對一個家庭的壓力，相信對整體社會氣氛有好處。

港區省級政協委員聯誼會及香港政協青年聯會自2022年初推出「同心圓計劃」，協助涉及反修例事件而被判刑的青年人重投社會，施榮懷說，無特意問過有關部門或中央是否可以推出計劃，相信中央知道亦樂見計劃，「一定支持建制派係呢方面多去努力 」。他稱現時香港社會缺人才，而這群年青人重投社會及職場，對香港整體有好處，期望社會大眾、特別是建制派人士接納他們，「作為省級政協委員，我哋呢班最建制、最紅嘅，都願意做呢樣嘢，希望拋磚引玉，引起大家注意或認同，全社會一齊去做呢嘢樣，幫返呢班年青人，去接納佢哋。」