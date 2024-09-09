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涉劫網紅蘇淼淼　4男被判入獄兩年多至六年多 (17:18)

原名蘇美欣的網絡紅人「蘇淼淼」4年前遭劫匪潛入其「一號．西九龍」豪宅，劫去總值逾1172萬元的名牌手袋和首飾等。4名男子承認搶劫和處理贓物等罪，今（9日）於高等法院判囚兩年8個月至6年4個月不等。案情指，被告提前租用屋苑另一單位，以望遠鏡觀察蘇淼淼的動向。

4名認罪被告為陳少達（42歲）、梁旭賢（42歲）、黎景安（43歲）和楊俊銘（48歲）。暫委法官李俊文判刑指，陳少達利用他人遺失的身分證租住單位，以觀察事主日常活動，並借用車輛運送贓物，屬案中主腦，判囚6年4個月。上門行劫的梁旭賢和楊俊銘判囚5年8個月，租倉處理贓物的黎景安囚兩年8個月。

案情指，事主蘇美欣以網名「蘇淼淼」經營社交媒體，不時發帖炫富和分享感情生活，吸引超過10萬人追蹤。蘇和兒子及外傭同住「一號．西九龍」的800呎單位，月租3.2萬元。事發於2020年11月24日，陳少達、梁旭賢和楊俊銘戴上手套及口罩，按門鐘後闖入單位。楊稱「你合作嘅，我唔會搞你個BB」，蘇淼淼和女傭被人用牛皮膠帶綁起手腳。

陳少達問蘇美欣將現金藏於何處，蘇回答家中沒有現金。其後3名被告大肆搜掠，將財物放入行李箱後逃走。蘇和女傭鬆綁後報警求助，蘇報稱腹部受襲，但拒絕送院驗傷。經點算後，蘇證實被搶去19個愛馬仕（Hermes）和Gucci等名牌手袋、8隻手錶、6條頸鏈、4隻戒指等首飾，以及8萬元現金，總值逾1172萬元。

調查發現，陳少達事前利用他人身分證，以化名租住「一號．西九龍」另一單位；黎景安則租用屯門一貨倉擺放贓物。在警誡下，陳聲稱坐車經過大帽山，拾獲涉案手袋。梁旭賢則稱獲男子「大毛」安排打劫，自己負責將手袋拿走，獲發2000元酬勞。楊俊銘承認持刀指嚇蘇美欣，又指陳在租用單位用望遠鏡觀察目標。

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