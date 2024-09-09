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暴力案底中年漢刀刺途人　判囚10年10個月 (17:15)

有多次暴力案底的中年漢，聲稱失業及申請不到綜援，前年在深水埗街頭向七旬途人借煙不遂後，突以刀刺進對方的胸口。他早前承認一項企圖謀殺罪名，高院法官李運騰判刑時指斥，被告犯案時有預謀，向手無寸鐵的長者揮刀，行為冷血卑劣，極端自私，形容被告是一個傾向使用暴力的危險人物，決定判處被告囚10年10個月。

庭上透露，認罪的被告張煒倫（47歲）曾有12項刑事定罪，當中與6項與暴力有關，包括刑事損壞、搶劫、傷人及虐畜；被告另曾涉及非法埋葬屍體罪。

辯方指出，被告在心理報告中提及曾在陌生人聲稱出資40萬元擊襲事主，是與臨床心理學家溝通有誤，非被告原意。張官引述心理報告指出，被告自我中心、魯莽、短視，有精神病徵的反社會人格障礙，為人衝動、缺乏悔意，有暴力傾向，重犯機會高。

李官判刑時指出，雖然被告在事後後自首，但不足以獲額外減刑，並指本案涉及多項加刑因素，包括被告有預謀把刀放入背包，非一時衝動在街上傷人，而且即使為了生計，欲長期坐牢，沒有必要向手無寸鐵長者揮刀，橫施毒手，插向事主的心口，若非事主及時避開，傷勢會更嚴重，加上被告有多項暴力案底，確信被告是一個傾向使用暴力的危險人物，對社會安全構威脅，決定判處被告囚10年10個月，並強烈建議被告在服刑時接受心理輔導。 

案情指，2022年8月27日，經營玉石檔的74歲吳姓事主收檔後散步，至翌日凌晨約1時45分，吳發現被告跟隨。當時被告問：「阿伯，你有無煙呀？」吳回應：「我都唔食煙嘅。」被告便突然拿出一把刀插向吳的胸口，吳快速向左邊避開，刀便插入了吳的右胸下方。被告隨即逃走，吳在路人協助下報警並送院。凌晨3時許，被告到深水埗警署自首：「頭先我喺通州街用刀拮咗阿伯心口一下。」

院方於同日為事主緊急剖腹，發現刺進右前下胸壁的刀留在原位，刀刃長10厘米，闊3厘米，整個刀刃刺進體內，右胸下方肋骨移位性骨折等，腹腔積血，傷及肝臟。事主住院近3周出院。

 

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