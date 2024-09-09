城大生向女子潑精液水候判　官質疑欠真誠　辯方指用繁體字撰求情信顯誠意 (16:08)

報稱在深圳居住的被告來常偉（26歲，城大博士生），需由傳譯主任協助翻譯普通話。庭上提到，感化官不建議判被告履行感化令或社會服務令。裁判官李志豪質疑，被告的態度不真誠，未有正視問題，而向心理醫生道出另一版本。

辯方解釋，被告在會面時感緊張，加上心理醫生沒問起部分問題，才導致出現兩個版本，強調被告有老實作答，「兩個都係真相」，又指被告雖然「係好叻、係博士生」，但都是從內地來港。李官打斷指，若被告坦白的話，「唔會一個講A，一個講B」。

辯方重申被告坦白承認控罪，沒有隱瞞事件，亦非輕視本案，又指被告於2021年來港，而他和妻子以繁體字撰寫求情信，讓法庭容易閱讀，顯示誠意。辯方冀法庭考慮到被告已有悔意，因學術研究的壓力影響而犯案，懇請給多一次機會予被告。裁判官最終押後以待進一步索取報告，稱希望被告今次和盤托出。

案情指，事主X與被告互不相識，於今年6月6日下午，X在李達三葉耀珍學術樓搭扶手電梯時，感覺背部和臀部濕掉。X到洗手間查看發現遭淋潑不明液體，遂通報保安和警方。閉路電視拍攝到被告尾隨X上電梯時，拿著手機及其他東西。被告在警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。