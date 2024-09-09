質疑懲教署規定女囚友夏天須穿長褲涉性別歧視　鄒幸彤提司法覆核 (14:38)

原告為鄒幸彤，從2021年9月起還押大欖女懲教所；答辯人為懲教署長。入稟狀指，署方規定女性還押者在夏季日間活動，須穿冬季長褲。鄒幸彤今年7月口頭詢問福利官，可否改穿短褲或較薄褲子，獲回覆不可以。鄒一個月後再查詢，福利官承諾會轉告上級。該福利官不久解釋，女性囚犯年紀不同，部分患有皮膚敏感，所以全部須穿長褲。鄒提出反建議，有特別需要者可以自行申請穿長褲，至今未獲署方回應。

入稟狀指，基本法規定香港居民在法律前一律平等，人權法禁止性別歧視。鄒幸彤一方認為，還押者在監獄生活條件相似，男性可以在夏季穿短褲、冬季穿長褲，女性卻被剝奪在夏季穿短褲的機會，構成性別歧視。鄒一方又指，所有還押者年齡不同，都可能患上皮膚敏感，唯獨女性還押者須在夏季穿長褲；懲教署沒有合理解釋男女差別待遇的理據，顯示政策荒謬之處。

入稟狀提及，在2021年至2023年間，天文台錄得超過50日「酷熱日」，2023更是有紀錄以來最熱年份之一。鄒幸彤一方表示，幾乎所有監房不設冷氣，部分監房甚至不會開風扇，女性囚友須在酷暑穿長褲，身體影響不言而喻。鄒要求法庭宣告懲教署決定違憲，並廢除規定。