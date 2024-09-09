實力建業前執董等3人涉串謀詐騙等脫罪　官指涉案交易僅屬營運手段 (14:26)

被告依次為「實力建業集團」前執行董事及行政總裁袁志平（43歲）、「桉泰國際信貸」前董事及股東、袁的妻子李立娟（42歲）及桉泰前股東鄭伊芳（44歲）。袁被控3項欺詐罪及1項發表虛假陳述罪，另與其餘兩名被告被控2項串謀詐騙罪。

據控方案情，實力建業與桉泰於2018年2月至2020年3月簽訂3份桉泰為借款方的貸款合約，共涉約1.1億元。袁與李於2018年2月結婚，翌年1月辦婚宴，袁卻無向董事會披露他與妻子的關係及貸款已成為關連交易，實力建業該年度的年報中亦未作出申報。

暫委法官鄭念慈在判辭指，案中關鍵之一為袁是否向公司另一名女董事披露他與李結婚一事，該女董事否認知情，但庭上作供有前後反覆之處。袁審訊時供稱他早已將婚事告知女董事，對方無表示需作相關披露，法官接納袁無欺騙意圖，而實力建業借款予桉泰的原意，是將閒置資金借給指定客戶。桉泰只是貸款中介人，雖然表面看來金額鉅大，但桉泰並不能真正獲得貸款。

法官亦指，聯交所曾就貸款向袁查問，但無把桉泰和李視為關連人士，控方未能肯定貸款是關連交易。此外，李立娟可以其他理由要求鄭伊芳代持股份，無證據顯示二人達成代持協議是為規避《上市規則》對貸款的限制。辯方裁決後替3名被告申請訟費，僅袁志平的訟費獲批。