醫管局服務總監涉助友人中標動畫製作項目及泄密　兩人均不認罪 (14:25)

首被告為康佩玲（59歲，顧問醫生），據悉已停職；次被告陳立怡（48歲）為多媒體自由工作者。控罪指，康佩玲於2021年5月20日至2021年12月22日期間，身為醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監，在擔任公職期間無合理辯解而蓄意作出不當行為，即於「為醫管局港島東聯網醫社合作研討會(十五)網頁提供病人參與及教育動畫系列製作服務」的採購程序中更改項目規格，惠及投標者陳立怡；及向陳泄露康藉其公職所獲資料，以便利陳獲判授該項目。

陳立怡則被控於上述日子協助或教唆康佩玲，在擔任公職期間無合理辯解而蓄意作出不當行為，即於採購時更改涉事項目規格，以便利陳獲判授該項目。

康另被控作為代理人，分別於2021年11月30日及2021年12月14日，意圖欺騙醫管局而使用一份利益衝突申報表，及在要項上載有虛假陳述，即她在處理涉時項目時沒有須披露的利益衝突，而她明知意圖用以誤導醫管局。