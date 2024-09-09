中年婦涉「私了」醉漢判囚5年半　官駁回上訴申請稱受襲應報警非反擊 (12:44)

2019年9月21日，元朗有巿民聚集紀念7．21事件發生兩個月，兩名醉漢企圖襲擊途人而被「私了」。一名中年婦以易拉架打醉漢，並在警方上門拘捕時棄置證物，裁定暴動等4罪成立，判囚5年半。她申請刑期上訴許可，今（9日）被高院上訴庭駁回申請，須繼續服刑。法官表示，本案源於政見衝突，就算被告遭受挑釁，應該避開襲擊和直接報警，不應過火。
被告李茵茵（53歲）無律師代表，親自提出上訴爭議，包括原審法官郭啟安錯誤裁定事件為「私了」，並錯誤判斷受傷醉漢沒有直接挑釁她。她表示，實情是醉漢向她的方向丟酒樽，「我躲得開係我好彩、身手敏捷」。
上訴庭法官彭偉昌表示，案發時未實施《港區國安法》，一群衣著相似的人叫喊「光時」口號，已經干犯非法集結罪；就算被告無份叫口號，不應該參與後期的衝突。彭官表示，涉事醉漢反罵聚集者，顯然是不智行為，但雙方對罵猶如黑社會，「邊個挑釁邊個？點樣分？」彭官質疑，被告企圖兩次用易拉架襲擊醉漢，第一次被旁人阻攔，第二次擊中醉漢，屬刻意施襲和過火行為。
被告反駁指，醉漢事前揮動酒樽，她幾乎走避不及，僅出於自衛犯案。彭官表示，醉漢被圍毆至血流披面，即使出手丟樽，被告應該躲避和直接報警，作出合符比例的反應，而不是用易拉架反擊，「所謂自衛都過哂廟、過哂時間喇」。彭官裁定原審判刑沒有過重，亦不涉原則錯誤，拒批刑期上訴許可。