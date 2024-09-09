綠色和平指本港郊野動物糞便含微塑膠　促盡快推動源頭減塑 (12:42)

綠色和平聯同香港與台北兩地的大學科研團隊合作，研究團隊於2022年6月至8月在7個郊區採樣點，分別為金山、西貢西郊野公園、獅子山、太平山、梅窩、貝澳灣及長沙，共收集100個彌猴、水牛、黃牛、野豬及東亞豪豬5種哺乳類動物的糞便樣本，再化驗及分析當中的微塑膠類別及濃度。結果顯示，全部地方採集的糞便樣本均發現微塑膠，在長沙的黃牛樣本檢驗出最多微塑膠，中位數為每克乾糞便樣本有65.5粒微塑膠；最少為金山彌猴，中位數為每克乾糞便樣本有0.2粒微塑膠。

譚穎琳指，樣本檢測到的微塑膠類別主要為聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），並根據樣本微塑膠的形狀，推測有關微塑膠來自即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具，認為塑膠禍害非常普遍，糞便的微塑膠可能滲入土壤，從而影響食物鏈及人類健康，強調源頭減廢屬「慳水慳力」的治本方法。

譚穎琳亦提及11月韓國釜山舉行的《全球塑膠公約》會議，有關會議被譽為將制定全球塑膠減產目標，落實減塑政策，她呼籲政府及企業支持公約。