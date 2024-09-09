七旬翁墮假冒官員騙案失1600萬　另一名19歲騙案事主成幫兇被捕 (12:52)

東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧表示，警方本月4日接獲一名74歲的男子報案，對方收到不明電話，指他涉及內地刑事案件。詐騙集團派人上門派送兩份「保密令」及「調查令」，騙徒聲稱要向事主作「財富調查」，指示他開設3個銀行戶口，再將其名下全部資產將轉移到3個戶口，同時要求他交出戶口密碼等資料。騙徒收款後，於今年8月28日至9月3日將1600萬元轉走。據悉，七旬受害人從事會計行業。

陳耀禧稱，騙徒為避免事主與外界接觸，更安排他先後入往兩間本地酒店。銀行職員發現戶口有可疑交易，遂揭發案件報案。警方與事主接觸，始知他被騙。警方經調查，前日（17日）拘捕一名負責派送文件及安排事主入住酒店的19歲男子。調查顯示，他曾墮入另一宗詐騙案。集團成員向被捕人訛稱他涉及內地案件，如想減輕罪行，就要執行秘密任務，因此他參與案件。

警方呼籲，年青人要提高警惕，切勿誤信一些來歷不明的指控。而且，執法部門不會要求違法者去執行任務從而減輕罪責，建議如有懷疑，可致電防騙易熱線18222尋找協助。