七旬翁墮假冒官員騙案失1600萬　另一名19歲騙案事主成幫兇被捕 (12:52)

警方偵破一宗假冒官員騙案，一名19歲青年懷疑誤信騙徒說話，以為捲入一宗內地案件，為「將功補過」參與另一宗騙案，負責向一名七旬老翁派送偽冒文件和安排他入住酒店已斷絕外界聯絡，最令一名老翁被騙1700萬元。警方指會繼續調查背後操控的集團，不排除更多人被捕。
東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧表示，警方本月4日接獲一名74歲的男子報案，對方收到不明電話，指他涉及內地刑事案件。詐騙集團派人上門派送兩份「保密令」及「調查令」，騙徒聲稱要向事主作「財富調查」，指示他開設3個銀行戶口，再將其名下全部資產將轉移到3個戶口，同時要求他交出戶口密碼等資料。騙徒收款後，於今年8月28日至9月3日將1600萬元轉走。據悉，七旬受害人從事會計行業。
陳耀禧稱，騙徒為避免事主與外界接觸，更安排他先後入往兩間本地酒店。銀行職員發現戶口有可疑交易，遂揭發案件報案。警方與事主接觸，始知他被騙。警方經調查，前日（17日）拘捕一名負責派送文件及安排事主入住酒店的19歲男子。調查顯示，他曾墮入另一宗詐騙案。集團成員向被捕人訛稱他涉及內地案件，如想減輕罪行，就要執行秘密任務，因此他參與案件。
警方呼籲，年青人要提高警惕，切勿誤信一些來歷不明的指控。而且，執法部門不會要求違法者去執行任務從而減輕罪責，建議如有懷疑，可致電防騙易熱線18222尋找協助。