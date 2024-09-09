總督察何兆東與妻涉收賄逾百萬　官增保釋金至120萬元 (12:38)

38歲的何兆東已被警方停職，他被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其妻子、36歲何姸頴報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。

二人沒有代表律師，自行應訊。控方指本案已有證據為二人的供辭、警方文件及被檢獲的禮物。蘇官問控方有關被告涉嫌收受的總金額、保釋金等資料，另問「佢（何兆東）當咗差幾多年？」控方指不知道何的年資。最終蘇官上調何兆東的保釋金至120萬元，其妻子維持2萬元保釋金，兩人不得離港及不得接觸控方證人。

控罪指，何兆東於2021年8月至2023年1月期間兩度從商人曲海鵬接受利益、即一筆50萬元現金，以及逾64萬元現金和禮物，禮物形式為童裝及一個手袋，作為他履行職務時優待曲的誘因或報酬；另被控於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身分的情况下，向曲及梁國興泄露警方內部資料，以及在警方調查的個案中優待曲或梁。

何姸頴被控於2021年9月至2023年1月期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益，即接受童裝、現金及一個手袋，總值逾13萬港元，作為何兆東履行職務時優待曲的誘因或報酬。