消委會接獲605宗舒適堡投訴涉款1890萬　促商戶交代後續安排 (11:50)

就投訴個案細節，黃指會藉年期介乎數天到10多年，而在有申報年齡的消費者中，有28宗為65歲以上長者，有人以9800元簽署10年合約或仍處7日冷靜期，惟因未能聯絡商戶而無法安排退款，形容情况對消費者不明朗。她建議消費者應保存合約、信用卡存根、上堂次數記錄等資料，以助消委會跟進個案。

有傳舒適堡將由新公司接手營運，黃鳳嫻指消費者有法律權利要求新公司退款。至於考慮要否使用新商戶服務，黃提醒消費者留意新合約條款及細則，包括有否要求加購會藉、是否適用於部份分店、年期限制、私人教練課安排等，評估新業務能否照顧需要。黃又指，舊公司將客戶資料轉移至新公司時需取得客戶同意。

若消費者對服務失信心，黃鳳嫻建議近期使用信用卡購買會藉的顧客可向發卡銀行申請退款。不過，若消費者以預繳式分期付款，黃指情况較麻煩，因分期意味銀行為客戶向商戶一次過代繳款項，故消費者仍需繼續向銀行還款。黃鳳嫻又指，部分國家在健身及美容服務等大額預繳式消費上，設預繳服務年期限制以保障消費者，認為香港可作參考。