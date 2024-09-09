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消委會接獲1000宗舒適堡投訴涉款3100萬　海關設專責隊伍跟進 (17:42)

連鎖健身中心舒適堡上周宣布「暫時全線結業」，至今仍未公布會員退款或員工支薪及復工安排。消委會截至下午4時共收到1000宗投訴，涉款逾3100萬元，最高金額個案維持65萬元，最低為998元，平均每宗個案金額達3.1萬元。另外，舒適堡早前公布灣仔店將由新公司以「Healthy」品牌營運，並為原有客戶免費提供健身卡和私人教練課堂，消委會總幹事黃鳳嫻指商戶現時著重會員健身安排，但消委會亦接獲美容業務相關投訴，或需與健身業務分開處理，促商戶及早公布後續安排。

而截至今日（9日）下午4時，海關共接獲555宗相關舉報。海關指高度關注事件，已成立專責隊伍跟進，並會密切監察情况，如發現違例會採取適當執法行動。

就投訴個案細節，黃指會藉年期介乎數天到10多年，而在有申報年齡的消費者中，有28宗為65歲以上長者，有人以9800元簽署10年合約或仍處7日冷靜期，惟因未能聯絡商戶而無法安排退款，形容情况對消費者不明朗。她建議消費者應保存合約、信用卡存根、上堂次數記錄等資料，以助消委會跟進個案。

有傳舒適堡將由新公司接手營運，黃鳳嫻指消費者有法律權利要求新公司退款。至於考慮要否使用新商戶服務，黃提醒消費者留意新合約條款及細則，包括有否要求加購會藉、是否適用於部份分店、年期限制、私人教練課安排等，評估新業務能否照顧需要。黃又指，舊公司將客戶資料轉移至新公司時需取得客戶同意。

若消費者對服務失信心，黃鳳嫻建議近期使用信用卡購買會藉的顧客可向發卡銀行申請退款。不過，若消費者以預繳式分期付款，黃指情况較麻煩，因分期意味銀行為客戶向商戶一次過代繳款項，故消費者仍需繼續向銀行還款。黃鳳嫻又指，部分國家在健身及美容服務等大額預繳式消費上，設預繳服務年期限制以保障消費者，認為香港可作參考。

相關字詞﹕編輯推介 舒適堡 消委會

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