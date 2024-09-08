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旺角金髮男疑連環用假「大牛」　店員：同場至少3店「中招」 (20:48)

旺角新之城一間茶飲店負責人，今早拒收疑假「大牛」，其後獲悉店員昨晚已「中招」，翻查閉路電視發現使用假鈔男子為同一人，遂報警求助。職員指，相信昨日同場至少3店「中招」，形容該男子被拒收時神態自若。

警方今午12時37分接獲姓男負責人報案，指一名男子於旺角新之城地下一間茶飲店懷疑使用假鈔。警方到場經初步調查相信，一名男子早上至該店以500元鈔票購買飲品，負責人發現鈔票有問題拒收，該男子取回鈔票離去，但其後發現該男子昨晚亦曾到店，店員未仔細檢查鈔票已「中招」。案件列「行使偽製紙幣」，暫時沒有人被捕，由旺角刑事調查隊跟進。

據閉路電視片段顯示，該金髮、雙手有紋身男子，今早11時許穿藍黑T恤到茶飲店，點選珍珠奶茶後掏出一張500元鈔票，男負責人接過鈔票檢查後，向對方稱「唔好意思，呢張我哋唔收」，該男子取回鈔票，臨離開時仍稱「我去7仔唱」。另一段閉路電視顯示，同一男子穿白色T恤、手持雪糕，昨晚8時許在茶飲店點選飲品後，向店員遞上500元鈔票，等侯時不斷吃雪糕，店員向其續回400多元後，該男子步至鄰店。

茶飲店職員向到場採訪記者表示，該男子操流利廣東話，用假鈔時很自然，相信收假鈔同事因戴手套沒驗清楚，並指同場至少有另外兩店「中招」。

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