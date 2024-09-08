西貢區津小及幼稚園辦教育博覽　小學校長倡公營學校以外推動小班教學 (16:31)

西貢區校長會、西貢區津貼小學校長會昨起一連兩日在將軍澳新都城舉辦「西貢區學前及小學教育博覽2024」，多間幼稚園及小學校長聯同教師團隊，向家長介紹學校，今午人潮不斷。

西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良表示，學生人口正下跌，不論幼稚園和小學都有收生壓力，希望教育界「做好自己的本分」，讓家長認識校內課程特色，又鼓勵學生原區就讀。他指，將軍澳和西貢區內學校多元化，齊集國際學校、私立、直資、官津等學校，「班級限制有不同，國際、私立、直資學校的班額或多些，可吸納的學生多些，使人口或收生有點失衡」。談到教育局現於官津小學推動小班教學，陳說，當局也可研究在公營學校以外推動小班教學，「不應只在公營學校可以有，政府有責任將好的教育模式推廣出去」。

翠林邨浸信會幼稚園及幼兒園校長陳幗寶說，幼教界正迎來出生率低潮，「今年壓力大點，（適齡入幼稚園）可報名的學童，他們出生那年，出生率是最低，所以2024/25學年將有更多學校停辦，大家都緊張、都有壓力，會盡做」。

陳說，其幼稚園共逾200名學生，近年收生不受影響，有部分家長欲為子女報學前班（N班）卻落空，但之後會再嘗試報幼兒班（K1），她相信做好教學，可留住家長。她稱該校重視雙語教學，團隊中8人是外籍英語教師，「我的理念是，不是有錢人才能去讀國際學校，希望不同階層的人都可接受國際學校的教學課程」。

家長袁先生今午到場參觀，稱初步想子女留港升學，但「要看事態發展和社會轉變」，認為政府政策與教育息息相關，當中當局近年推動「愛國主義教育」和國安教育，都令他對於去或留「有少少考慮」。