明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

西貢區津小及幼稚園辦教育博覽　小學校長倡公營學校以外推動小班教學 (16:31)

明年9月升讀官津小學的選校期快展開。西貢校網不少津貼小學和幼稚園昨（7日）起一連兩日參與區內教育博覽，有參展幼稚園的校長今（8日）向本報說，正迎來出生率低潮，收生壓力大，料更多幼稚園或要停辦。西貢區小學校長會則倡議政府在更多學校推行小班教學。

西貢區校長會、西貢區津貼小學校長會昨起一連兩日在將軍澳新都城舉辦「西貢區學前及小學教育博覽2024」，多間幼稚園及小學校長聯同教師團隊，向家長介紹學校，今午人潮不斷。

西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良表示，學生人口正下跌，不論幼稚園和小學都有收生壓力，希望教育界「做好自己的本分」，讓家長認識校內課程特色，又鼓勵學生原區就讀。他指，將軍澳和西貢區內學校多元化，齊集國際學校、私立、直資、官津等學校，「班級限制有不同，國際、私立、直資學校的班額或多些，可吸納的學生多些，使人口或收生有點失衡」。談到教育局現於官津小學推動小班教學，陳說，當局也可研究在公營學校以外推動小班教學，「不應只在公營學校可以有，政府有責任將好的教育模式推廣出去」。

翠林邨浸信會幼稚園及幼兒園校長陳幗寶說，幼教界正迎來出生率低潮，「今年壓力大點，（適齡入幼稚園）可報名的學童，他們出生那年，出生率是最低，所以2024/25學年將有更多學校停辦，大家都緊張、都有壓力，會盡做」。

陳說，其幼稚園共逾200名學生，近年收生不受影響，有部分家長欲為子女報學前班（N班）卻落空，但之後會再嘗試報幼兒班（K1），她相信做好教學，可留住家長。她稱該校重視雙語教學，團隊中8人是外籍英語教師，「我的理念是，不是有錢人才能去讀國際學校，希望不同階層的人都可接受國際學校的教學課程」。

家長袁先生今午到場參觀，稱初步想子女留港升學，但「要看事態發展和社會轉變」，認為政府政策與教育息息相關，當中當局近年推動「愛國主義教育」和國安教育，都令他對於去或留「有少少考慮」。

相關字詞﹕編輯推介 小學 幼稚園

上 / 下一篇新聞