市建局為私人樓宇編製維修保養指引　擬今年第四季推出 (12:52)

韋志成表示，市建局按照現行法例有關樓宇需要適時維修的要求，並參照一些保養得宜的大型屋苑在樓宇維修工作的經驗，以「預防性維修」的理念出發編制一套《指引及範本》，內容整合一般大廈公用地方不同部分的維修保養項目及所需的工程範疇，供業主及管理公司掌握需定期檢查和維修的工程項目、維修保養周期及檢驗方法，並評估涉及的財務開支。

市建局一年前與港島南區一個大型私人屋苑合作，嘗試推行「預防性維修」的工作，以市建局《指引及範本》為基礎，為屋苑業主和物業管理公司提供專業意見和技術支援，包括協助業主草擬招標文件，該屋苑最快在本月底進行招標，委聘認可人士編製「樓宇保養手冊」，詳列未來維修保養計劃的內容，以及相關工程開支估算。韋志成說，對此感到鼓舞，樂見「預防性維修」概念漸受業主重視，認為是推動市區更新工作的重要一步。

韋志成又表示，市建局今年4月推出「預防性維修資助計劃」，為業主和法團提供技術支援和資助，協助委聘認可人士編製「樓宇保養手冊」進行日常保養及維修，並制定以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算等，截至今年8月已收到5宗申請，涉及超過4,200多個的住宅單位，涵蓋單幢樓宇和大型屋苑。他稱，未來將加強宣傳推廣「預防性維修」的工作。