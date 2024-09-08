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何永賢：研究未來10年逐步調節資助出售房屋比例 (12:20)

政府擬研究調整資助出售房屋比例，被問到當局是否有具體時間表，房屋局長何永賢表示，當局時常檢視現時房屋政策，留意時勢、社會變化及市民期望，認為持續供應屬於房屋階梯中層的資助房屋十分重要，值得將比例慢慢「調校好」，但並非能即時完成，會在未來10年內有空間時逐步推進。

何永賢於無綫節目《講清講楚》中說，目前想法是在資助房屋及出租公屋的比例上作調節，強調每個政策均會考慮不同類別居民的需要，亦不能一下子有很大轉變，政府會開始思考及籌劃。至於會否改變出售資助房屋的抽籤機制，她稱當局會積極考慮各方認同的方案，當設計完成後會適時公布，又說聽到社會就調整居屋綠白表比例的意見，會計算綠白表不同比例下或會出現的情况，考慮哪種方案最符合未來房屋政策。

何永賢又表示，未來5年平均每期推出7000個居屋單位，會確保資助房屋保持供應穩定，目前籌劃及興建中的項目會適時推出，房委會不會囤貨，而交由房協處理的首置盤亦全力推進；至於長遠以言是否需要調節每期推出的單位數目，她說，政府會不斷檢視。

房屋局日前推出針對公營房屋的「幸福設計」指引，何永賢說，今屆政府講求「提速、提量、提效」，由於目前已經在興建大量房屋，故「提質」亦十分重要，要多花心思提升房屋質素及設計。她表示，日後會將信箱下加裝掛鈎、升降機內增設斜櫈等建築圖則，放進房署標準設計中，可供不同設計者應用。

相關字詞﹕編輯推介 房屋局 何永賢 資助房屋 居屋

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