美國更新對港營商指示　許正宇：穿鑿附會　要理直氣壯反駁 (10:26)

被問到有關說法會否削弱香港作為超級聯繫人的角色，許正宇於商台《政好星期天》表示，香港一直在本地舉辦各種盛事並邀請海外嘉賓，舉例指9月的一帶一路論壇及11月舉行的金融科技周等，在邀請海外人士參與時無遇到困難，可見他們認可香港的吸引力。他又說，政府團隊會主動出擊到訪海外，介紹香港的最新情况。他提到香港的資產管理總值超過30萬億港幣，當中逾半來自海外；而資金流入近4000億元，較前一年有超過3倍增長，這些數據體現香港作為國際金融中心的地位，及對海外的吸引力。

對於近期零售及餐飲業叫苦連天，許正宇表示，香港經濟穩步溫和增長，與全球經濟增長率相比不算太差，明白個別中小企在經濟轉型期間遇到困難，當局已推出不同措施，涵蓋融資及市場推廣等方面，多管齊下協助企業。他分享說，做人要「眼高手低」，其中「眼高」是指視野闊、了解世界各地的人文及社會經濟情况；「手低」則是要做實事，具體做出可幫助到社會的事，在此原則下，政府與不同機構合作，協助大學生了解大灣區情况及實習。