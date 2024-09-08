明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

美國更新對港營商指示　許正宇：穿鑿附會　要理直氣壯反駁 (10:26)

美國國務院更新對港營商指示，詳列香港在《維護國家安全條例》實施後，對美國人及美國企業在港營運增加的風險。財經事務及庫務局長許正宇今早（8日）表示，有關風險是穿鑿附會，香港要有信心、理直氣壯地反駁，指出近年大型項目均有歐美資金參與，又稱當局與各商會及金融界接觸，他們反映在《港區國安法》生效後，對穩定的社會局面及香港的前景很有信心，認為香港自身要有「底氣」 。

被問到有關說法會否削弱香港作為超級聯繫人的角色，許正宇於商台《政好星期天》表示，香港一直在本地舉辦各種盛事並邀請海外嘉賓，舉例指9月的一帶一路論壇及11月舉行的金融科技周等，在邀請海外人士參與時無遇到困難，可見他們認可香港的吸引力。他又說，政府團隊會主動出擊到訪海外，介紹香港的最新情况。他提到香港的資產管理總值超過30萬億港幣，當中逾半來自海外；而資金流入近4000億元，較前一年有超過3倍增長，這些數據體現香港作為國際金融中心的地位，及對海外的吸引力。

對於近期零售及餐飲業叫苦連天，許正宇表示，香港經濟穩步溫和增長，與全球經濟增長率相比不算太差，明白個別中小企在經濟轉型期間遇到困難，當局已推出不同措施，涵蓋融資及市場推廣等方面，多管齊下協助企業。他分享說，做人要「眼高手低」，其中「眼高」是指視野闊、了解世界各地的人文及社會經濟情况；「手低」則是要做實事，具體做出可幫助到社會的事，在此原則下，政府與不同機構合作，協助大學生了解大灣區情况及實習。

相關字詞﹕編輯推介 許正宇 美國 經濟

上 / 下一篇新聞