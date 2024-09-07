港府斥美國更新營商指示　指本港歡迎外企到港營商 (19:04)

發言人指，香港競爭力排名世界第五，去年外來直接投資流入金額全球第四，同時是全球第十大商貿經濟體，此種客觀事實並非發出「商業警告」可改變。港府亦強調，各國均有國安法，制訂國安法是主權國家固有權利與國際慣例，而國安法各條例也符合國際法原則，執法部門亦不會針對政治立場、背景或職業執法，奉公守法人士並不會受檢控。

稿件中亦引述根據一外國商會年初調查，指近八成受訪會員對香港的法治有信心，近七成亦表示其企業的運作未受到國安法影響，並稱亦有商會報告顯示，對香港營商信心已接近回復疫情前水平。稿件列舉稱，投資推廣署本年首7個月完成358個項目，較去年同期增加40%，當中美國項目有32個，位列第三，而去年駐港公司再次重上超過9000間，美國佔1273間，同樣位列第三。

發言人籲美方停止對香港情況錯誤指控，斥美國政府試圖通過「商業警告」製造恐慌，並強調香港繼續歡迎海外企業，包括美國企業，充分利用香港和大灣區的商機來港設立辦事處，及以香港作為它們的區域總部或區域辦事處。