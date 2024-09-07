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烈酒業界倡政府降低烈酒稅　有助業界月均省2至3萬元 (16:01)

新一份《施政報告》下月發布，香港烈酒業界今（7日）建議，港府把烈酒稅減至30%或以下，認為本港烈酒稅高達100%，一直位居亞洲之首，稅率多年未有下調，增加業界經營困難。香港酒類行業協會會長何耀康指，本港經營環境令行業陷入困境，形容業者「苦苦支撐」，若政府能「大刀闊斧、一步到位」大幅調低烈酒稅，無疑會為行業及經展注入新活力。

多個政黨先後建議政府放寬烈酒稅，被問到有否與政府官員會面，何耀康稱，業界曾向相關部門表達意見，提到減烈酒稅能帶動連鎖反應，減低採購及餐飲等界別進口成本，相信有助鼓勵消費。

香港烈酒業界爭取減稅大聯盟由香港酒類行業協會、香港酒吧業協會、香港洋酒食品超級市場職員協會，及白酒及烈酒零售商等組成。聯盟早前曾向業界132位持分者進行問卷調查，約46%受訪者建議參考澳門徵稅方式，即徵收10%從價稅，並額外加收每公升20澳門幣從量稅；另有約27%受訪者支持完全取消烈酒進口關稅。

大聯盟表示，港府今個財政年度預算的烈酒稅收入約7.08億元，佔政府總收入不足0.2%，認為對抒解財困微不足道。調查顯示，80%受訪者指政府一旦減低烈酒關稅，將立即增加採購量；另有91%受訪者表示，將調低主要產品價格。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，酒吧業界月均收入約30萬元，其中約25%至30%收入用於購買酒類產品，烈酒及啤酒各佔約一半，在整體租金無下調下，相信政府減低烈酒稅有助業界月均節省2至3萬元，支援業界在市道不景下營運。

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