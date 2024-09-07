黃偉綸稱有信心公屋輪候時間降至4.5年 「幸福屋邨」有賴官民區議員合作共築 (15:16)

房屋局去年起到訪17區中26條屋邨，蒐集了逾3000名居民意見，再透過跨專業顧問團隊從建築、規劃、管理、護理及社工等範疇分析，制定出「幸福設計指引」，供日後興建及翻新屋邨時作參考，以改善公屋的公共設施、規劃及設計，當中房屋局歸納出8個「幸福概念」，包括「活力健康」、「綠色生活」、「樂齡安居」、「跨代共融」、「家社互聯」、「城市連結」、「增值上流」及「地方形象」。

黃偉綸出席「共築幸福·屋邨節」啟動禮時稱，若包括簡約公屋計算，政府未來5年平均每年可建成3.5萬個單位，較以往預測約1.5萬個單位增加逾一倍，形容有此成果是多屆政府的努力。

黃又表示，「幸福」不能單靠社區硬件，社區的人際環境、街坊對社區的投入同樣重要，因此政府、居民及區議員等持分者合作，是社區變得更好的關鍵。

房屋局長何永賢則表示，隨著屋邨的硬件及設施改善，公共空間設計充滿可能，政府未來會根據上述8個概念，化成50多個策略、逾170個設計環節，將抽象的「幸福」變成生活的日常。例如在信箱旁增設掛勾，讓居民可以「買完餸放低攞信」。她又呼籲居民參加「幸福設計指引」的研討會及工作坊，發表對屋邨的意見，為屋邨帶來改變。