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鄧家彪促煞停輸入外勞 林振昇攜鄧倡政府介入調查 (14:48)

建造業總工會日前指接獲逾百名外勞投訴遭管理公司剝削。建造業總工會理事長周思傑、立法會議員鄧家彪、林振昇今早(7日)在電台節目時就該事件展開討論。

周思傑透露，調查發現，建築業中管理公司有通過扣押糧卡、徵收培訓費、交通費等方式剝削外勞人工，若工人不聽從管理公司要求，「不聽話」的會遭到解僱。管理公司大多因應承辦商、中介公司要求，管理外勞工人在港的食宿，周續指，目前管理公司與承辦商、中介公司的關係仍在調查中。

工聯會立法會議員鄧家彪呼籲政府立刻剎停外勞輸入計劃，並提出三點原因。他首先指香港目前外勞保障不理想，不應在無法保障合法權益的前提下輸入外勞；其次，若僱主意識到聘請外勞存在剝削空間，會減少聘請本地工人，將打擊本地勞力；他續指，本港私人地盤工程放緩，對工人需求量下降，他認為基於以上三點，若不凍結輸入外勞會導致嚴重社會問題。

勞聯立法會議員林振昇則表示，勞工處應就承辦商、中介公司及管理公司的營運方式展開調查，而外勞亦可以向勞工處的匿名舉報熱線作出舉報，以增加對中介公司的阻嚇力。鄧家彪則補充指，特區政府可以直接、間接參與出糧過程以保證外勞人工，令外勞可以選擇在香港還是在家鄉的糧卡出糧，稱藉此可避免管理公司克扣糧卡。他亦強調，承辦商本身應在此事中承擔法律責任，倡政府對因審核不力而導致外勞被剝削的承辦商「除牌」。

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