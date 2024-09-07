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何永賢指小於26平方米公屋將「絕跡」　先增建快建再爭取建大些 (12:22)

房屋局日前推出公共屋邨幸福設計指引的概念，房屋局長何永賢今日（7日）在港台節目《星期六問責》指下周四會公布詳細指引。

有居屋申請者曾提希望能夠「住大啲」，何永賢於節目中回應稱，解決問題應有優次，當下首先應該要建多點、建快點，優先減少輪候時間是第一重點，但她亦指，規劃未來10年的公營房屋時，已經預留了10%的面積增長，而署方也會利用好眼前的土地追落後。她又強調，目前其實已在面積方面有所改善，少於26平方米的綠置居單位經已售罄，形容「已絕跡」，新一期的啟德項目仍有約180呎的單位，但也是最後一批。

她亦於節目中回應簡約公屋相關的問題，她指首批簡約公屋的申請反應較預期熱烈，至今收到約1.1萬份申請，預計今年12月可有結果。她亦指，此次申請中較多人申請市區，料是由於習慣性的認知，稱有許多申請人因猶豫未填寫意向區域，也有不少申請人實地看樓後，由於環境、中籤率等原因選擇轉投新界。

何永賢強調，申請者若獲派單位但自行放棄，或證明沒有迫切需要，或失去簡約公屋申請資格，至於已遞交申請但未獲派單位，不用重複申請，資料會保留至下一輪編配。

被問及為何新界搬遷補貼為市區一倍，何回應稱，撥款時有參考過渡房屋的資料，考慮到前往新界的搬遷費用更高、也可能要轉換校園，因此增加了新界的補貼，並指一倍其實僅有數千元。

相關字詞﹕何永賢；房屋局；公屋；簡約公屋

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