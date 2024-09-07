政府指本港與內地優勢互補　成立「融入國家發展大局督導組」倡大灣區發展 (10:41)

曾說，特區政府為此成立「融入國家發展大局督導組」，當中又以大灣區融合發展最重要，強調灣區發展無限，本港可從中受惠，而政府將採取「三重模式」推動灣區發展，首先將向中央、粵澳政府爭取對本港業界、持份者的有利政策，其次三個司長會統籌協調工作，最後每一兩個月召開全體大會反思貫徹落實。他又指，現粵港澳大灣區仍有政策或規則上差異，要打破有關壁壘，以「四流五通」推進大灣區發展，即令人流、物流、資金流及信息流暢順，硬體設施、人員流動、規則銜接、資金流向、人文生活要通。

有聲音指，目前本港創科不及深圳、金融發展與上海比也並沒有很大優勢，對此曾國衞稱不應「妄自菲薄」，不可相信外部勢力的唱衰，香港與內地各城市實則互補，指本港可融合自身產學研優勢、內地製造業優勢，將科研結果送內地製造，轉化為優質產品，亦可利用國際化優勢幫助內地品牌融資，走向國際市場。

被問及會不會在內地增設辦事處時，曾國衞強調，本港與其他內地省市區亦有很多合作，目前香港在內地已有5個辦事處、11個聯絡處，遍佈全國，但也會因應實際需要增減辦事處。人手方面，他亦指目前已加強對公務員國情的培訓，亦有許多針對內地事務的考察，相信派駐內地的人手不會不了解內地事務。