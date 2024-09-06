建總收逾百外勞投訴遭剝削　孫玉菡：個案轉介執法部門調查　政府將成立跨部門專責小組處理 (21:56)

他指發展局一直以本地勞工優先就業為政策原則，建造業輸入勞工計劃作為輔助措施，協助應對技術人員及技術工人需求，發展局處理申請時會審視申請人有否按政府公布的要求先本地招聘而未能聘請所需勞工、該工程有否確實需要輸入勞工等，以決定是否批出配額，最新一輪於今年7月接受申請，發展局經詳細審視這些因素後，決定這一批申請將不予批出配額。

孫玉菡表示，輸入勞工如懷疑僱傭權益受損，應立即向勞工處舉報（電話：2150 6363；電郵：sld-hq@labour.gov.hk），強調勞工處會嚴正處理每宗投訴，包括匿名投訴，而勞工督察會主動巡查工作場所，向輸入勞工查詢僱傭情况。

他說如僱主違反勞工法例或輸入勞工計劃規定，除會被檢控外，有關決策局或部門亦會施加行政制裁，包括撤銷已發出的輸入勞工批准或配額及拒絕審理有關僱主提交的申請 。