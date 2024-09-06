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啟德體育園總監稱已接觸不同活動籌備者獲良好反應　信可為港帶來機遇 (15:48)

「南華早報體育經濟及旅遊峰會」今早（6日）召開，探討體育盛事如何有效推動香港經濟發展，啟德體育園執行總監Darren Burden表示，相信體育園將帶為本港帶來機遇；又稱過去五年除興建場地設施外，亦有在市場接觸潛在活動籌辦者，包括演唱會及其他娛樂活動，透露有關市場的反應良好。

財政司長陳茂波致辭時則指，啟德體育園為本港近來最具代表性的投資，冀可製造平台供世界級賽事及娛樂活動，並為訪客提供「無與倫比的體驗」。

陳茂波稱國家重視體育旅遊，冀建立高質量旅遊及相關示範區，「以文塑旅，以旅彰文」的原則亦適用於推廣體育旅遊，做到「以體塑旅」，舉例去年香港七人欖球賽吸引7.5萬人觀賽，其中約4成為外國旅客，未來10年希望吸引更多大型賽事或活動來港，並與餐飲、文化、主題公園等元素配合，為訪客製造多元化體驗，以及鼓勵利用本港世界級的海岸線、景觀漂亮的島嶼等條件，尋求發展新體育項目的可能性。

Darren Burden說，希望體育園可吸引欖球、足球、籃球等不同類型的大型體育賽事到港舉辦。香港來年即將舉辦全運會，他認為是很好的機會加深與大灣區不同城市的合作，冀社會各界包括政府、各個體育總會、旅遊業及商界攜手合作，令本港能圓滿地舉辦全運會，他亦提及大灣區共有8500萬人口，觀眾人數眾多，有利吸引大型體育賽事的籌辦方來港，形容是「在國際體育項目籌辦者前『懸掛紅蘿蔔』」。

經歷東京奧運及巴黎奧運，Darren Burden認為「港產英雄（homegrown heroes）」令公眾對體育的興趣有所提升，更多人對體育展現積極態度，亦有利本港未來的體育發展。

與會的新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基煇說，要舉辦大型盛事難以單靠私營界別，舉例新地單車節亦獲得旅發局贊助，認為政府或可考慮增加私營界別參與的誘因，例如為贊助體育項目提供稅務減免。

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