Coldplay或登啟德體育園開騷　陳茂波：適時公布不同活動詳情 (14:31)

另外，舒適堡今日宣布暫時全線結業，被問到如何評價本港中小企的經營狀况，陳茂波說，高息環境、經濟發展不似預期，加上市民及旅客的消費模式轉變，為部分中小企帶來挑戰，稱當局透過不同措施提供協助，包括與銀行界會面要求落實相關支援措施、協助擴展業務及開拓市場等。

陳茂波表示，全球國家都以推動體育作為產業來發展經濟，舉例指巴黎奧運、杭州亞運會等為當地帶來很大的經濟貢獻，亦推動城市發展，稱香港未來數月有多方面盛事，包括街馬、單車節、美酒佳餚活動等，希望有助吸引更多國際旅客來港參觀及消費，亦讓香港市民有更多活動可參加。

陳茂波又提到出訪澳洲的行程，稱兩地商界因新冠疫情而不及以往密切，今次訪問與當地商界、金融界及創科界交流，向他們介紹香港近况、大灣區機遇及未來八大中心發展，並邀請他們來港，期望日後可有更緊密交流及合作。