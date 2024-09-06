法拉利屯門公路狂飆被截　揭司機曾涉危駕等多宗罪被永久停牌 (16:39)

涉案司機同時未能通過快速口腔液測試及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試，涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、無牌駕駛、駕駛時未有第三者保險及拒絕提供血液樣本作藥物測試被捕，由警方帶署扣查。他已被暫控一項危險駕駛、一項停牌期間駕駛、一項無牌駕駛、一項駕駛時未有第三者保險及一項拒絕提供血液樣本作藥物測試罪，案件將於明日（7日）上午於沙田裁判法院提堂。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

根據資料，被捕的46歲姓黃男子，2004年及2006年分別因危險駕駛入獄3個月及4個月，之後再被法庭判停牌至2010年。2007年10月，該男子涉及一宗致命交通意外，當時他在柴灣大潭道駕駛私家車，追尾撞向一輛電單車，26歲電單車女乘客墮地身亡，惟黃未有停車，再撞倒一名橫過馬路的休班救護員及另一名途人後不顧而去。黃事後被捕，他在2008年承認危險駕駛導致他人死亡等5項控罪，在庭上求情時主動向法官要求永久停牌以換取短期監禁，最終他被判囚22個月2星期，停牌至2015年。據悉，黃當時已有約20次案底，包括刑事及交通案件。

2017年，黃駕駛一輛報失車電單車於青葵公路往葵涌方向超速飛馳，期間多次衝紅燈，又逆線駛入青山公路狂飆約2.5公里，後來電單車衝進勵敬懲教所掘頭路，車輛在斜路失控翻側，棄車逃走，黃其後被追至警員制服。他在2018年被判永久停牌。