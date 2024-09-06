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2024年9月6日星期五
白加士街單位玻璃窗鬆險墜下 消防到場搬走
(12:17)
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今晨（6日）9時許，油麻地白加士街101號「珀軒」低層單位有玻璃窗鬆脫，擱在單位露台邊緣，幸未有墜地。消防接報到場合力將玻璃窗搬回安全位置。其間警員戴頭盔在地面戒備，提醒途人避免在該處行走。
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