摩羯｜【圖輯】「摩羯」逼近　街頭人間百態 (23:15)

教育局宣布停課，有學生提前放學；打工仔今日下午亦提前下班，港鐵車站人頭涌涌。有人衝向超市，搶購蔬菜生果等商品，亦有人在街頭感受強風，更有情侶不懼強風，在街頭擁吻。

入夜，風力加強，尖沙嘴海傍更下起雨，但大風卻吸引了不少遊人市民到海傍嬉戲「打卡」。另一邊廂，水浸重災區鯉魚門三家村居民始防風，有村民在店門放了淺淺一層沙包。海傍有市民看風休息，有民安隊在附近巡邏。

天文台在今晚10時45分表示，與超強颱風摩羯相關的烈風區正影響本港及珠江口一帶，離岸及高地間中達暴風程度，按預測摩羯將在今早最接近本港，並於本港西南300公里左右掠過。八號烈風或暴風信號會至少維持至明日中午12時。另外，與摩羯相關的強雨帶正為本港帶來暴雨及猛烈陣風。海亦有非常大浪及湧浪，

天文台指，8號東北烈風或暴風信號表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。今晚11時，摩羯集結在香港以南約330公里，即在北緯19.4度，東經113.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。