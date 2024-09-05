放射師於連登留言「殺狗」囚13個月　官斥正面挑戰執法制度 (17:16)

現年32歲被告楊尚樺已婚，教育程度為碩士。據控方案情，被告於2019年12月5日凌晨在連登討論區留言「反包成功係諗住點？1)搶裝、2)打狗、3)殺狗、4)齋圍，冇共識冇得搞」，發帖者回應「救入面人出嚟最優先，其他視乎現場，如果突圍果時打到啲狗瞓低晒就做乜都得啦」。

暫委法官香淑嫻判刑指，從帖文討論可見，全部人以「狗」來稱呼香港警務人員，討論精銳示威者的角色，計劃突破警方佈防，並在突圍後作進一步行為。討論區用戶大部分反對、不滿和敵視政府，甚至是有機會訴諸暴力導致目的之人，行為增加社會安寧和治安被破壞的風險，對警方執法構成潛在安全威脅。

法官指被告提議眾人要有共識，慫恿集體行為，正面挑戰執法制度。加上帖文沒有限制，公開和輕易讓用戶瀏覽，使用互聯網意圖盡快煽惑，增加案件嚴重性。法官同時考慮本案涉及一則帖文，無證據顯示被告成功煽惑他人，他本身亦非社會上有影響力的人，以監禁15個月為量刑起點，被告承認大部分案情節省法庭時間，加上初犯初嚐鐵窗滋味獲減刑兩個月。

辯方求情指，被告案發時是公立醫院放射師，本案發生後失去工作，一度陷入人生低潮，但獲家人支持繼續進修，其後於私家診所覓得職位。辯方亦指反修例事件至今5年，雖然本案無不合理延誤，但客觀而言被告頗長時間承受壓力，現時熾熱的社會氣氛已不存在，望法庭接納本案為單一事件。