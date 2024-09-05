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蔡天鳳碎屍案｜死者前家姑申審訊日期遷就心儀大律師檔期被拒　官訂明年6月開審 (16:17)

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺碎屍案，其前夫鄺港智一家四口被捕。前家姑李瑞香涉催促兒子鄺港智離開，被控妨礙司法公正罪，今（5日）於區院第5次提訊。辯方表示被告擬不認罪，請求法庭遷就被告心儀大律師的檔期，押後至明年10月審訊。惟法官認為案情並非特殊，不是有「特殊技能」的大律師才可處理，訂於明年6月2日開審，審期預料8天，審前覆核則訂於5月8日進行。

被告李瑞香（63歲）報稱退休人士，她被指妨礙和阻擾警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後的法律程序。她獲准繼續保釋候審。

控方指，本案沒有「案中案」，將傳召2名市民及7名警員作證，依賴60分鐘的閉路電視片段舉證，並以中文審訊。辯方表示會爭議上述證人供辭及片段，除了被告之外，辯方或傳召1至2名事實證人作供。

對於控辯雙方提出於2025年10月審訊，法官高勁修稱，法庭可排期提早於同年6月審訊，又指留意到被告自費聘請大律師，問是否沒有其他大律師可代表她。辯方回應稱，被告已和負責審訊的大律師開會，望法庭遷就該大律師而訂審期。控方則指沒特別立場，亦可於明年6月盡快審訊。

法官翻閱案情撮要後稱，本案關乎閉路電視所錄得的對話，「唔係一啲特殊案情，個別大律師先有能力處理」。辯方最終稱未能說服法庭，同意案件在明年6月開審。

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