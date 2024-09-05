摩羯︳機管局稱今日約38航班取消　機場將設臨時休息區 (16:00)

國泰航空、香港航空及大灣區航空預計今日毋需取消航班；香港快運今午及明日取消11對航班，已通知受影響旅客。至於明日的航班安排，香港航空將取消4班分別往三亞及海口的航班、大灣區航空則取消4班航班及有2班航班延誤。各航空公司提醒市民留意公司發布的最新資訊。

機管局機場運行執行副總監方瑞文表示，因應天文台預測，估計隨摩羯逼近，機場未來會受影響，呼籲旅客出發前要先向航空公司查詢，確保航班正常才前往機場。他指，八號風球下各機場巴士線將暫停服務，僅巴士S1及S54線維持有限度服務，而機場快線會保持服務。

方瑞文又稱，機管局估計八號風球信號生效期間，機場的士供應緊張，旅客將可使用電子的士派籌系統，在客運大樓內取得籌號後，不用於現場即時排隊，可通過手機應用程式或大樓內顯示屏了解現時叫號情况，再適時到的士站排隊。他亦表示，機管局將啟動「旅客關注組」，支援滯留機場的旅客並派發基本物資。