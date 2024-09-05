海關檢1300支冒牌烈酒涉290萬拘一男 (15:57)

海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任吳家俊表示，海關早前接報指有供應商涉嫌售賣冒牌烈酒，經調查上周二採取行動，突擊搜查一個供應商位於葵涌工廈的營業處所及儲存倉，檢獲1300支懷疑冒牌烈酒，估計市值超過290萬港元，並拘捕一名70歲的男負責人，他涉嫌觸犯商品說明條例。

吳家俊指，涉案供應商有意將其營業處所及儲存倉設於大廈不同樓層，企圖避過執法。另外，供應商沒有設立網站、專頁推廣，主要依靠電話向相熟顧客銷售冒牌烈酒。供應商會訛稱酒來自海外水貨，並以低價促銷，售價約400元至3萬元不等，比正貨便近兩成，部分價格只為正貨一半。據悉，標準容量的冒牌茅台售價約1300元，比正貨的3000多元便宜。

海關共檢獲1300支涉及3種商標，超過15種不同型號的懷疑冒牌烈酒。吳家俊提到，涉案冒牌烈酒礙於製作成品、技術等因素，處理防偽特徵方面較粗疏，其中2009生產的貴州茅台酒樽頂有「五星齒輪」圖案，正貨圖案以14個齒輪組成，惟冒牌貨只有13個齒輪；而印有商標字體及生產序號的帽套，正貨字體比例合理，印刷較細緻，冒牌品字體比例拉長，印刷粗疏。另外，冒牌軒尼詩V.S.O.P 的雷射標記不完整，字體較模糊，而樽身的標籤貼紙亦沒有壓紋圖案，與正貨有異。