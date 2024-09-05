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灣仔暴動案重審　三人認罪冀獲三分一減刑　陳虹秀不認罪年底審 (14:45)

涉2019年8月31日灣仔暴動案的「陣地社工」成員陳虹秀被裁定表證不成立，當庭釋放，律政司就她與3人暴動罪脫上訴得直，須發還重審。該3人今（5日）在區院承認暴動罪，辯方求情指被告由獲判無罪，到律政司上訴而他們選擇認罪，最終或面對數以年計的監禁，升幅遠高於任何刑期覆核案例，情况「非常特殊」，冀法庭行使壓倒性酌情權給予3分之1減刑。案件押後至12月13日提訊，3人還押。

認罪被告為賴姵岐（案發時25歲、下同）、鍾嘉能（29歲）及龔梓舜（25歲）。同案被告陳虹秀（45歲）不認罪，將於今年12月2日受審。

案情指，當日大批穿黑衫黑褲的示威者集結於軒尼詩道東西行線，堵路、照射雷射光、焚燒巨型路障、投擲汽油彈等。警方晚上7時許起推進並施放胡椒噴劑和顏色水，3名被告在中國海外大廈外被截停，當時均身穿黑色衣物和佩戴防毒用品。鍾一度在前方持膠板蹲下四周觀察，又後退到人群中與警方對峙，其後將盾牌交予他人。鍾見龔被警員撲倒，回頭欲協助龔，雙雙被制服。

法官表示有意將判刑押後待陳的案件審結完畢，指由於3人只曾短時間羈押，故本案不涉「坐多咗」。辯方希望盡早處理判刑，指事發至今5年，距離原審無罪裁決亦4年，如「懸空咗」，3人冀早日重新開始。加上陳虹秀與認罪被告的角色、行為、牽涉地點均不同，量刑起點或有不同。辯方亦望法庭考慮鍾精神崩潰的狀况，法官詢問下，辯方確認收押所有醫生跟進。

辯方求情指，被告賴姵岐現職補習導師，其理想是成為教師，並一度獲得教席，但被還押時未能到任，她現已不能成為註冊教師，或到海外升學和進修。辯方呈上多封求情信，指被告案發前熱心做義工，其前上司讚揚她工作態度積極，對她請辭感可惜。辯方透露賴姵岐患有甲狀腺機能亢進症，原本病情受控，但律政司上訴後復發。辯方重申本案情况特殊，望法庭寬大減刑。

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