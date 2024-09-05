銀行分析員認偷拍女子裙底　辯方力爭感化 (14:04)

被告黃宇恒（33歲）被控於2024年7月3日，在旺角港鐵站扶手電梯B3出口拍攝女子X的私密部位。法庭早前替被告索取了3份報告，辯方今指背景報告的陳述正面，而心理報告中則罕見地指被告的重犯機會有變數（dynamic），取決於實際環境及情况。溫官則指，報告中段亦有提及被告重犯機會屬中至高。

辯方指，被告認罪後隨即還押兩星期，已具阻嚇力，報告中可見被告的求助信息，相信感化官的輔導才能真正幫助被告根治問題，希望法庭能進一步考慮更生因素。辯方提到，他曾詢問被告，若他兩歲大的女兒被偷拍裙底會有何感受，被告當時灑淚稱不應作出如此嘔心的行為。辯方重申，被告在犯案前一天得悉有關自身眼疾問題的壞消息，擔心影響工作，以及照顧父親等壓力下犯案。

考慮被告的個人情况等因素，溫官最終同意先索取社會服務令及感化報告，強調若報告內容不正面，即會判處數星期的監禁，批准被告以5000元現金保釋候判，其間須居於報稱地址、住所有改變前通知警署。