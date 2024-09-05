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時任機管局首席高級經理涉三跑貪污案認收330萬賄款候判　其妻獲撤控 (14:01)

7人早前涉及機場「三跑」貪污案遭廉署起訴，時任機管局首席高級經理收受330萬元，令工程公司獲得優待及採購訂單，並把款項交予妻子存入銀行帳戶，他承認串謀使公職人員接受利益及洗黑錢共8罪，其妻子面對4項洗黑錢罪則全數撤控，當庭釋放。辯方冀押後以待與同案被告一併求情，男被告沒保釋申請，法官葉佐文將他收押至9月12日連同其他被告再訊。

被告李永輝（49歲）同意的案情指，他於2017年加入機管局，先後任岩土工程高級項目工程師、建築工程高級經理及基建工程首席高級經理，至2022年8月被捕後遭解僱。

於案發的2018至2022年，李負責管理三跑的填海工程、客運大樓地基及底層結構工程。其間，涉案同謀表示曾與李協助供應砂的卡樂工程獲判項目，而李與同謀攤分利潤，卡樂工程結果獲承建商判授合約。

李在警誡會面下稱，有同謀主動向他提供「開心錢」，因為想承建商知道自己與李相熟，令同謀取得更多三跑工程，卡樂工程獲得優待。該同謀事後多次在李用膳時給他金錢，每次為5萬至50萬元不等，共250萬元。李另介紹同謀的駿豐工程公司，取得80萬元。

案情續指，李與妻子陳珏丹在東亞銀行持兩個聯名帳戶，當時共有逾370萬元現金分87次存入帳戶，未能解釋大量現金來源。兩人寓所亦被搜出1萬多元現金，鈔票上有同案被告的DNA。李稱曾把大部分賄款交予妻子存入帳戶。李又把192萬元現金存入數個個人帳戶，以及將30萬元賄款予父親。

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