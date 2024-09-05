曾犯謀殺　82歲老翁出獄後燒傷院友認企圖謀殺判囚十年 (13:59)

庭上透露，被告林昭溜（現82歲）案底纍纍，包括於1982年謀殺親子，入獄逾20多年後獲釋，其後依靠綜援維生，甚少和親友來往。辯方求情指，被告不善社交，容易被人激怒，希望餘生在監獄渡過。法官張慧玲表示，被告承認的控罪嚴重，雖然他年紀老邁，仍對社會構成威脅。張官提到，被告不滿院友發出噪音，不知他為何鋌而走險縱火，令院友受傷。

案情指，被告和歐姓院友、陳姓院友居於深水埗家樂護老院一樓，牀位相近。歐中風後經常大叫，長期臥牀，被告和歐不時爭吵。事發於去年1月10日中午12時，被告突然用打火機燒毀自己的牀位，令牀單和窗廉受損。其後被告點燃報紙，扔到歐的牀位，令歐左腳受傷，床褥和身上褲子著火。

陳姓院友見歐受傷，大叫「救火」。被告上前拳打陳右臉兩次，嘗試阻止陳大叫。陳將被告制服在地上，警員接報到場。院舍自動灑水系統將火救熄，所有院友和職員立即疏散。被告警誡下保持緘默，警方在其牀上搜出兩個打火機、兩支米酒等。

歐姓院友送院驗傷，發現身上近1%皮膚二級燒傷，左腳起水泡，須留院兩日。陳姓院友右臉擦傷，即日出院。