上任五個月後發表首份調查報告　陳積志：唔係鬥快　公署重調解不削調查職能 (13:14)

陳積志今年四月履新，五個月後發表首份調查報告，「空檔期」較近年專員為長。陳積志回應指，主動調查仍屬重要工作和課題，「一定要做得精、做得準、不求多，即是貴精不貴多，亦都貴精不貴快，唔係鬥快」，他以今日發表有關運輸署車牌考試的主動調查，認為相當具建設性，希望運輸署用心落實。

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履新後首度發表調查報告的同時，陳積志亦交代公署未來工作方向，包括推廣調解、提升跨部門協作能力及「正面看投訴」。陳積志認為，調解可更快速回應市民不滿，公署未來將著力以調解方式解決市民訴求，公署已撥款資助調查員就讀調解深造班，調解工作成效亦會加入調查員考評標準，目前已有超半數調查員完成深造。公署亦委任香港和解中心會長羅偉雄，以及香港和解中心理事會理事蕭詠儀擔任調解顧問。陳積志表示，上年度公署共完成187宗調解個案，而今年度首5個月已完成153宗，若按此進度計算，有信心年度調解宗數有望突破300宗，他更表明「不滿於單單是雙倍（比上年度宗數），我要求係多過雙倍」。

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對於調解過程及結果未必公開，被指減低透明度，陳積志指公署會在社交平台專頁發布紀錄部分調解結果，並強調指在公署在處理輕微行政失當的個案時可以調解方式處理，承諾若當個案涉嚴重行政失當，署方自然會嚴肅處理，「調解工作不但不會淡化公署的調查職能，反而有助提升公署促進社會和諧的角色。」

至於跨部門協作，陳指公署持續舉辦講座和工作交流會，本年度首五個月公署已處理68宗涉及跨部門協作的個案。他又提倡正面看待投訴，冀公眾尤其青少年要以正面、積極的心態和方式，以改善公共行政為出發點表達意見，另一方面要求政府部門和公營機構應推動服務至上，多聽多了解民生訴求。