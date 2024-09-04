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馬會足球投注額1603億歷史新高 稅款捐款401億破紀錄 利子厚連任主席 (20:00)

新冠疫情疫後本港經濟未復蘇，非法賭博市場不斷擴大威脅日增，馬會雖面對賽馬投注額下跌情況，但受惠於足球和六合彩投注額上升，2023/24財政年度合法博彩總投注額為3048.84億元，較2022/23年度3047.99億元有輕微增長，創最高紀錄；而受投注額帶動，博彩稅、利得稅、獎券基金撥款和慈善捐款合共401億元，亦創歷史新高。

賽馬投注1361億跌3.1%

馬會公布2023/24財政年度業績，本地賽馬投注總額錄得跌幅。2023/24馬季整體賽馬投注額下跌 4.5%至 1347 億元；以財政年度計算，賽馬投注總額下跌3.1%至1361億元。不過足球博彩投注額於 2023/24 財政年度創下歷史新高，上升 2.2%達 1603 億元。賽事數目增加、提供全日 24 小時投注服務、推出更多即場投注項目，以及「同場過關」、「派彩快」等創新投注產品，都是重要因素，這些舉措同時幫助應對非法賭博市場。

博彩稅299億創新高

六合彩則在馬會優化多寶儲備安排，增加多寶攪珠次數及提高當中的多寶額，2023/24 財政年度投注額上升13.3%至85億元。馬會年內投注總額為近3049 億元，與對上一年大致維持不變，但博彩總收入下跌 10.5%至 148億元，主因是年內繳付 24 億元的「額外足球博彩稅」。

馬會指即使收入減少，仍然堅定不移地全力貢獻社會，創歷史新高回饋社會401億元，當中包括同創新高、總額達299億元博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及刷新紀錄的 102億元已審批慈善捐款。

馬會傍晚周年大會上，遴選會員通過4名董事獲選連任，分別是利子厚、孔思和、陳衍里及龔楊恩慈，任期各3年。周年大會結束後，新一屆董事局選出利子厚及廖長江，分別連任2024/25年度馬會主席及副主席。

 

相關字詞﹕馬會；六合彩；

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