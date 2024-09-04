海關搗工廈私煙倉及偵破屋邨私煙交易　檢值逾8000萬私煙拘逾150人 (17:48)

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任黃永源表示，海關在本月2日下午發現有3名男子在屯門一工廈單位推出一批紙箱，上前截查後在紙箱內檢獲23萬支私煙。關員及後押3人返回工廈單位、一輛停泊在地下的客貨車及附近另一個工廈單位，分別檢獲900萬支、5.3萬支及270萬支私煙。海關在整個行動合共檢獲1200萬支私煙，市值約5400萬，應貨稅值約4000萬元。兩個儲存倉檢獲的私煙品牌及包裝手法接近，兩單位相距車程約5分鐘，分別為約1000呎及600呎，據悉租用數月，另扣查一輛客貨車。

被捕3名男子分別為28歲無業男子、29歲無業男子及29歲男煤氣技工，相信為集團骨幹，負責管倉、處理及分銷私煙，3人正保釋候查。海關相信行動已阻止私煙流入本地市場，會再調查私煙來源及去向，不排除更多人被捕。

稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張瑞敏表示，海關同日突擊搜查文錦渡一個約2000呎物流倉，搜出17板可疑貨物，檢獲約490萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，估計市值2700萬，應貨稅值1900萬元，暫未有人被捕，將調查物流倉本身是否與案有關。案中檢獲香煙非本地主要流行品牌，加上製成煙草包裝與早前緝獲懷疑出口案件類似，估計此批私煙會轉移至包裝工場，偽裝普通貨物再安排轉口往外地，相信由於外地稅項較高，令不法分子有誘因經香港再轉往外地。

張表示，海關在7月8日至8月31日期間展開「迅雷」行動，打擊在公屋屋邨內的電話銷售私煙活動，偵破148宗相關案件，涉及深水埗、屯門、黃大仙、秀茂坪、牛頭角、油塘等公共屋邨，搗破兩個儲存倉及扣查兩輛懷疑用作分銷私煙的車輛，檢獲約130萬支私煙，市值約540萬元，應貨稅值410萬元。行動中共拘捕127男及22女，年齡介乎15至78歲，其中6人未成年，大部分人購買私煙自用。

海關重申，買賣私煙均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，呼籲年輕人切勿參與任何形式私煙活動。